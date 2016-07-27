政變流產后土耳其關閉數十家媒體機構

圖片版權 AFP Image caption 土耳其7月15日政變流產後，當局繼續進行鎮壓，關閉了數十家媒體機構。

土耳其7月15日政變流產後，當局繼續進行鎮壓，關閉了數十家媒體機構。

到目前為止，共有3家新聞社，16個電視頻道，45家報社和15家雜誌被封。

另外，軍隊將包括149名將軍在內的1700 名軍人開除。

土耳其政府指責在美國的教士葛蘭是軍隊政變的幕後人，但葛蘭予以否認。

這次流產的政變中共有246人死亡，2千多人受傷。

土耳其官方的媒體宣佈了關閉媒體和開除軍人的消息。

在被解職的將軍中，87人來自陸軍，30人來自空軍，32人來自海軍。

在數日前當局宣佈通緝42名記者之後，周三當局又下令拘押另外47名記者。

土耳其軍方說，約佔土耳其軍隊1.5%的8651名軍人參與了土耳其未遂政變。

軍方稱，陰謀政變的軍人有35架戰機，37架直升機，74輛坦克和3艘戰艦。

土耳其總統埃爾多安下令進行大規模鎮壓，逮捕了數千名軍人，將數千名法官、學校老師和大學負責人開除或停職。

人權團體批評說，收到了可信的證據說明被捕者受到拷打和折磨，包括強姦。

上周，土耳其宣佈為期3個月的國家緊急狀態，允許總統和政府不經過國會起草新的法律，限制或暫停公民的權利和自由。