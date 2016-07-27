政變流產后土耳其關閉數十家媒體機構
- 2016年 7月 27日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
土耳其7月15日政變流產後，當局繼續進行鎮壓，關閉了數十家媒體機構。
到目前為止，共有3家新聞社，16個電視頻道，45家報社和15家雜誌被封。
另外，軍隊將包括149名將軍在內的1700 名軍人開除。
土耳其政府指責在美國的教士葛蘭是軍隊政變的幕後人，但葛蘭予以否認。
這次流產的政變中共有246人死亡，2千多人受傷。
土耳其官方的媒體宣佈了關閉媒體和開除軍人的消息。
在被解職的將軍中，87人來自陸軍，30人來自空軍，32人來自海軍。
在數日前當局宣佈通緝42名記者之後，周三當局又下令拘押另外47名記者。
土耳其軍方說，約佔土耳其軍隊1.5%的8651名軍人參與了土耳其未遂政變。
軍方稱，陰謀政變的軍人有35架戰機，37架直升機，74輛坦克和3艘戰艦。
土耳其總統埃爾多安下令進行大規模鎮壓，逮捕了數千名軍人，將數千名法官、學校老師和大學負責人開除或停職。
人權團體批評說，收到了可信的證據說明被捕者受到拷打和折磨，包括強姦。
上周，土耳其宣佈為期3個月的國家緊急狀態，允許總統和政府不經過國會起草新的法律，限制或暫停公民的權利和自由。