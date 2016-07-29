瑞典小偷行竊時被「比基尼女警」制服

2016年7月29日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 凱爾娜女士在社交網站Instagram上發表了一張事發時拍的照片

一位瑞典女警，身著比基尼曬日光浴時，將一名試圖偷竊手機的小偷一把摁倒在地，赤手空拳將其制服。網民看到照片，紛紛點讚。

凱爾娜（Mikaela Kellner）對瑞典《晚報》說，她和另外一名警官意識到他們的手機被一名男子盜竊後追上這名男子。

她接受媒體採訪時說，「即使她全裸」，她也會出手。

凱爾娜女士在社交網站Instagram上發表了一張事發時拍的照片，這張照片不到兩天就有9,000多人點讚。

這件事周三發生在斯德哥爾摩的羅蘭布斯霍夫公園，這名下班的女警察正在和朋友一起享受日光浴。

當時一名男子走近他們說他為無家可歸者出售出版物。

報道說，當那名男子遲遲不離開，而且還把一些印刷品放到他們的毯子上，這引起了凱爾娜女士的警覺。

當那名男子一離開，她的一個朋友就發現她的手機不見了。

凱爾娜女士對瑞典的英文新聞網站The Local說，「很快我就追他，也許也就是15米左右的距離。」

「我的一個朋友也是一名警官，所以我們抓住了他。他試圖逃脫，所以我們就緊緊地按住他。」

他們很快找到了被盜的手機，那名男子被巡警逮捕。

她告訴網站「我從朋友和同事那裏得到許多正面評論。」