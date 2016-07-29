教宗方濟各在奧斯威辛集中營遺址默哀

圖片版權 epa Image caption 教宗為集中營倖存者祈福

梵蒂岡教宗方濟各在前納粹奧斯威辛集中營的為死難者默哀。

教宗獨自一人環繞波蘭奧斯威辛—比克瑙集中營遺址走動沉思默哀。

波蘭在第二次世界大戰期間被納粹德國佔領，110萬人在奧斯威辛集中營被殺害，其中多數是猶太人。

教宗還與集中營倖存者會面交談，親吻他們的臉頰。

他的到訪旨在紀念波蘭接受基督教1050週年，行程已進入第三天。

方濟各成為第三位從奧斯威辛集中營大門走過的教宗，門上有臭名昭著的「勞動帶來自由」題字。

圖片版權 epa Image caption 教宗多數時間在獨自祈禱和沉思

BBC在波蘭華沙的記者伊斯頓說，方濟各與他此前到訪的德國人和波蘭人教宗不同，此次並為就奧斯威辛發生的大屠殺發表講話。

身著白袍戴白帽的教宗獨自一人走過奧斯威辛集中營大門。

與倖存者會面之後，他在納粹處決犯人的死亡之牆前放置了蠟燭，隨後繼續一人前行。

教宗在為救別人犧牲自己的波蘭神父馬西米蘭·科爾比的牢房前止步祈禱。

美聯社報道，方濟各在這個地下牢房內下跪許久，那裏僅有一扇小窗採光。

教宗此次波蘭之行為期5天。他周四（7月28日）在波蘭南部城市克拉科夫出席世界青年日活動時呼籲同情移民。

方濟各對成千上萬民眾表示：「為難民和移民敞開仁慈的心」—與波蘭右翼政府的反移民政策相左。