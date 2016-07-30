俄國： 20家俄機構受到專業的網絡攻擊

圖片版權 Getty Image caption 俄羅斯國家情報局說，一種「專業的」網絡攻擊影響到20家俄國政府機構。

俄羅斯國家情報局說，一種「專業的」網絡攻擊影響到20家俄國政府機構。

俄國家情報局發佈消息說，在約20家俄羅斯境內機構的電腦網絡中查出有用於「網絡間諜活動的惡意軟件」。

這一消息公布之時，正值俄羅斯被控涉及美國民主黨的數據洩露事件。

俄羅斯政府否認參與上述事件，並譴責這一「惡毒反俄」言論來自華盛頓。

俄羅斯國家情報局沒有點名誰應該為入侵俄國電腦網絡負責，但表示，最新發現的黑客和「已經談論很多的」網絡攻擊很相似。但俄方沒有再詳細說明。

俄方稱，這是專業策劃的、有目的的擴散病毒行動，俄國政府的信息資源部門、科研與軍事機構、國防工業企業、以及其它一些極為重要的國家基礎設施遭到感染。

俄國家情報局說，這種惡意軟件讓黑客可以打開計算機內的攝像頭和麥克風，截屏和跟蹤監視鍵盤輸入內容。

在美國，民主黨全國委員會和民主黨國會競選委員會最近幾周都遭受電腦黑客攻擊。

民主黨全國委員會的很多電子郵件後來被維基解密組織公開，顯示民主黨官員在黨內初選時偏袒支持希拉里，對其黨內對手桑德斯不公平。

美國官員認為，上述網絡攻擊是俄羅斯特工所為。

克里姆林宮一再否認牽涉此事，而希拉里的總統競選對手特朗普說，他和俄羅斯沒聯繫。

美國聯邦調查局表示，它正在調查黑客攻擊的影響程度。