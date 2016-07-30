越南機場電腦系統遭攻擊上百航班延誤

圖片版權 AP Image caption 越南兩大機場受到黑客攻擊

越南兩大主要機場電腦系統遭黑客攻擊後，影響上百航班，數十班飛機延誤最久一小時。

越南民航局（CAAV）周六（7月30日）在一份聲明中說，已下令越南各地加強安保。

河內市內排（Noi Bai）國際機場和胡志明市新山一（Tan Son Nhat）國際機場前一天下午遭到被指是來自中國的黑客入侵。

越南《青年報》引述官方說法稱，黑客控制了航班信息屏幕，並留下「髒話及歪曲東海（即南海）主權問題」等留言內容，污辱越南和菲律賓。

越南交通部副部長阮一表示，儘管如此，黑客未能侵入搜索和訂票系統，且兩個機場的航班運行和安全系統仍然正常運轉。

越南民航局在聲明中說，黑客攻擊打擾了機場的電子登機系統，不得不手動為乘客辦票，造成多個航班延誤。

攻擊發生後不久，越南民航安全委員會和民航局下令北部和南部機場當局以及有關各方與公安部門合作處理此事。

中國最知名最強大的黑客組織之一1937cN周六在其網站上發佈聲明說，「關於昨日越南機場遭到黑客攻擊的事件，各大媒體紛紛指責本組織，並一貫的把各國黑客攻擊事件歸咎於中國，這是不理智的，不科學的」。

該組織表示，對各大媒體的指責和質問保持一貫立場，即「不參與、不執行、不接受、不承認」。