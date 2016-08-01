特朗普質疑沉默　美陣亡穆斯林士兵母親反擊

圖片版權 AP Image caption 加扎拉·汗（Ghazala Khan ）稱特朗普對穆斯林一無所知，也不懂「犧牲」的含義。

美國共和黨總統候選人特朗普質問一位陣亡美軍穆斯林士兵的母親為何在民主黨黨代會上站在丈夫身邊沉默不語。該母親作出回應稱，特朗普對穆斯林一無所知。

加扎拉·汗（Ghazala Khan）稱，特朗普不懂得「犧牲」的含義。

上周四的民主黨全國代表大會上，加扎拉·汗的丈夫吉澤爾·汗（Khizr Khan）上台發言，指責特朗普對美國「零奉獻」。

特朗普隨後評論稱，加扎拉·汗在會上不被允許發言。

汗夫婦的兒子在2014年在伊拉克戰爭中在汽車炸彈事件中死亡，死時年僅27歲。

在《華盛頓郵報》的一篇觀點文章中，加扎拉·汗說她丈夫曾問詢她是否願意在民主黨大會上發言，但她當時太沮喪無法演講。

她在文中寫道：「當我走上大會的舞台，身後有一張兒子的巨幅照片，我一時無法控制自己。而又有哪位母親可以呢？特朗普也有自己的摯愛，難道他真的需要知道我為什麼沉默不語嗎？」

圖片版權 AP Image caption 共和黨總統候選人特朗普（又譯：川普）質問一位已逝美國穆斯林士兵的母親為何在上周四的民主黨黨代會上站在丈夫身邊沉默不語。

「特朗普在談論穆斯林的時候，他是無知的。如果他對真正的穆斯林和《古蘭經》稍有研究，他從（穆斯林）恐怖分子身上得出的結論就會改變。因為恐怖主義完全是不同的宗教。」

加扎拉·汗還說：「特朗普自稱作出很多犧牲，但他並不懂犧牲一詞的含義。」

她說雖然她未在大會上發言。但「全世界、全美國都能感知我的痛苦。」

在費城舉行的民主黨黨代會上，出生在巴基斯坦的吉澤爾·汗稱，如果由特朗普決定的話，他兒子也不會到美國來。特朗普呼籲美國禁止穆斯林入境。

特朗普在接受美國廣播公司（ABC）的採訪中這樣回應批評：「如果你看看他妻子，就站在那裏。她無話可說。也許她根本不被允許說話。」

他的回應隨後招致民主黨和共和黨的批評。

民主黨副總統候選人蒂姆·凱恩（Tim Kaine）稱，這證明了特朗普的「性格上不適合」（做總統）。他對特朗普說：「如果你的同情心僅限於此，我想你需要多學學。」

共和黨的俄亥俄州州長約翰·卡西奇（John Kasich）曾是特朗普競選總統提名的競爭者，他在推特上表示：「唯有尊重和紀念才可談論那些子女為國犧牲的父母。」

吉澤爾·汗說特朗普「對一個犧牲了兒子的母親缺乏同情心」。

但特朗普拒不接受吉澤爾·汗的批評。他說：「我對他兒子的死，深表遺憾。但吉澤爾·汗先生與我素未謀面，並無資格在百萬人面前指責我從未讀過《美國憲法》，以及對我發起多起含糊不清的指稱。」