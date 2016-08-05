美國大選：特朗普妻子梅拉尼婭陷入簽證風波

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美國共和黨總統侯選人特朗普妻子梅拉尼婭（也有譯為梅拉妮Melania Trump)否認她早年在紐約做模特時可能違反了移民法的說法。

梅拉尼婭在發表的一份聲明中說，她「一貫」遵守美國的移民法。

但梅拉尼婭需要澄清她1995年在紐約做模特出鏡時，到底使用的是何種簽證。

特朗普在競選戰役中對非法移民態度強硬。但至此，特朗普團隊拒絕透露梅拉尼婭當時持的是何種簽證。

最新戲劇性事件

這是特朗普團隊在競選活動中遇到的最新戲劇性事件。已經有報道說，共和黨內部存在深度分歧。

梅拉尼婭本人說，她1996年以模特身份工作。但據一份紐約小報周末發表的一些裸體照片顯示，這些照片似乎是在1995年被一家現在已經解散的法國雜誌拍攝的。

BBC在華盛頓的記者報道說，這一不同說法讓人們質疑當時梅拉尼婭的移民身份，以及她是否有權工作。

Image caption 梅拉尼婭也發表推特稱，多年以來她一直遵循美國的移民法，任何相反的說法都是謊言。

謊言？

梅拉尼婭也發表推特稱，多年以來她一直遵循美國的移民法，任何相反的說法都是謊言。

而當時資助過梅拉尼婭的模特公司的老闆Paolo Zampolli表示，他1996年資助過梅拉尼婭的H1B工作簽證。

但是，梅拉尼婭說，她需要每隔幾個月就要重返她的母國斯洛文尼亞去續簽。但這一情況通常只適用於持旅遊和商務簽證的人士，因為他們的簽證不允許在美國工作。

BBC記者說，梅拉尼婭的簽證情況可能會對特朗普的總統競選活動產生打擊，因為特朗普對待非法移民深惡痛絕，他曾特別指出H1B簽證經常受到廣泛濫用。