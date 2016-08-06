法國魯昂酒吧大火13人死亡 排除恐襲
- 2016年 8月 6日
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法國北部城市魯昂一間酒吧舉行生日派對期間發生大火，令最少13人死亡、6人受傷。
法國內政部長貝爾納·卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）表示，大火於當地時間周六凌晨在自由古巴酒吧（Cuba Libre bar）的地下室發生。
逾50名消防員到場救災。
報道指，蛋糕上的蠟燭或是導致大火的原因。當地媒體報道稱當局已排除火災是恐怖襲擊。
法國政府正在調查事件。
《巴黎諾曼底報》網站報道，大火死者年齡介乎18至25歲。
報道指，天花物料著火，排放的有毒氣體是死者的致命原因。
法國總理曼紐爾·瓦爾斯（Manuel Valls）在推特上說：「這場悲劇奪去13位年輕的生命，我為此感到悲痛。為死者家屬致哀及支持。」
官方讚揚消防員迅速的反應。