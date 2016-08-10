紀念黑人青年被殺遊行 美國又爆槍擊事件

圖片版權 AP Image caption 費格遜鎮發生槍擊事件

美國密蘇里州弗格森鎮在紀念黑人青年被槍殺兩週年時發生汽車撞擊示威者事件，隨即引發槍擊案。

當局說槍擊事件中沒有人受傷，被汽車撞傷的傷者傷勢不明。

此前一天的紀念活動和平進行。示威者上街紀念2014年被白人警察槍殺的18歲青年邁克爾·布朗。

在活動第二天晚上被汽車撞倒的示威者當時正在弗格森一條大街上游行。

目擊者說，駕車的婦女「撞脫了示威者的鞋子……撞倒他，他滾在地上和彈飛。」

照片顯示示威者似乎清醒，相信被送醫院治療。

該示威者被撞不久，其他示威者開始追逐撞人的汽車，還掏出手槍開槍。

目擊者說：「子彈開始亂飛。」

當地報章援引弗格森警方發言人說，司機似乎並非故意撞向示威者，她還「非常合作」。

警方說，汽車上有子彈孔，但是沒有人受傷。

弗格森鎮在布朗被槍殺事件之後，成為了示威熱點。

在陪審團決定不起訴有關警員威爾遜之後，示威浪潮席捲全國其他城市。

布朗被殺也催生了「黑人生命有價」（Black Lives Matter）運動，提高了人們對警察槍殺黑人問題的關注。