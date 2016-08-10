朝韓體操選手自拍照 朝鮮選手會受處罰嗎？

圖片版權 REUTERS Image caption 賽前自拍

韓國體操選手李恩珠和朝鮮體操選手洪雲仲在里約奧運會訓練中的自拍照受到社交媒體的追捧。問題是，自拍照後，朝鮮選手洪雲仲回國後會受到懲罰嗎？

朝鮮專家、體育迷馬登分析說，這不太可能。

朝鮮從1980年代開始就視「體育外交」為國策，體育也是朝鮮唯一可以和外界交流的方式，並通過這種手段從文化交流中受益。

一些對此持懷疑態度的觀察人士給朝鮮這一做法貼上「宣傳」的標籤。

朝鮮甚至在2000年、2004以及2008年奧運會與韓國協商，看是否能派出一支聯合隊伍，當然最後並沒有成功。

圖片版權 Getty Image caption 洪雲仲2014年在一次國際賽事期間也與美國體操運動員拜爾斯擁抱

對朝鮮運動員來說，參加奧運會無疑對他們個人是一個機遇，雖然他們面對來自國內的巨大壓力。

有人擔心洪雲仲回國後會受到處死或是勞改懲罰，但殊不知，洪雲仲2014年在一次國際賽事期間也與美國體操運動員拜爾斯擁抱。

洪雲仲並沒有因此受到任何懲罰，也沒有被禁賽。

圖片版權 Getty Image caption 成功的運動員在回國後受到熱烈歡迎

與此同時，體育也是運動員在朝鮮獲得精英地位的一個捷徑。

成功的運動員在回國後受到熱烈歡迎，並被國家媒體大幅報道。他們會得到國家授予的頭銜以及政府的獎勵等。

2013年，那些有「功勞的」運動員還被獎勵設施齊全的公寓，並且可以和家人一起享受新居。

圖片版權 Getty Image caption 甚至把他們的事蹟拍成故事片

而且，朝鮮也樂於大肆宣揚成功運動員的成績，他們還為這些運動員拍攝記錄片，甚至把他們的事蹟拍成故事片等。

自從金正恩在2011年執政以來，他一直把體育以及體育外交作為首要任務之一。

金正恩還修建和重新翻修了許多體育場館和設施，以及財政撥款等來發展體育。

同時，他還親自為朝鮮運動員設宴接風。

圖片版權 Getty Image caption 許多媒體報道男足隊回國後被送到勞改營，但這些報告都是推測，沒有得到證實。

但之前也有運動員受懲罰的例子。2010年，當朝鮮男足未能贏得世界杯比賽時，許多媒體報道男足隊回國後被送到勞改營，但這些報告都是推測，沒有得到證實。

此外，朝鮮的運動員或者屬於執政黨朝鮮勞動黨或者是還在服兵役，因此，根據黨規和軍紀，他們可以受到懲罰。

當然，他們也可以接受黨內的批評和教育，以及進行自我批評和檢討，表示自己將來會做得更好。