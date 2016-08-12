日韓政府就援助慰安婦達成進一步協議

圖片版權 AP Image caption 對日韓協議表示不滿的人士在記者會上高呼口號、揮舞旗幟，譴責日本政府迴避問題和拒絕承擔法律責任。（資料圖片）

日韓兩國政府就援助慰安婦達成進一步協議，日方將於近期提供10億日元，並且不會以撤走首爾日本大使館前慰安婦少女像為前提。

日本外相岸田文雄與韓國外長尹炳世舉行電話會談。共同社引述岸田表示，援助財團將以治癒金名義發放資金。

日方去年底同意向南韓的慰安婦提供10億日元，原本有意以撤走少女像作為條件。

岸田說，日方要求韓方根據雙方共識妥善解決。報道說，日方希望強化日韓及日美韓合作，應對朝鮮的核計劃及導彈開發問題。

但兩國外長在會談中確認韓方將繼續為解決問題而努力。去年年底的慰安婦問題共識朝著履行的方向前進了一大步。

兩國外長在電話會談中還就朝鮮問題和日中韓三國合作進行了磋商。岸田在會談後向記者強調：「日韓、日美韓緊密合作非常重要。」

圍繞慰安婦問題共識，兩國政府本月9日在首爾舉行了外交部門局長磋商，就韓方7月底成立財團的業務內容等推進了最終協調。