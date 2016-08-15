美國選舉：特朗普助理否認接受烏克蘭付款

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共和黨總統侯選人特朗普競選助理否認從親俄羅斯的前烏克蘭政府得到過「付款」。特朗普競選經理保羅·馬納福特發表聲明說「我從來沒有得到過任何不明付款」。

此前《紐約時報》報道說，在2007年到2012年期間，烏克蘭一個親俄國政黨給馬納福特批了1270萬美元現金，而這筆錢沒有被公布。

民主黨總統侯選人希拉里·克林頓的競選團隊在《紐約時報》報道後要求共和黨總統侯選人特朗普競選團隊必須公開一切與俄國的聯繫。

馬納福特的聲明說「真相很簡單：我是競選專業人士。眾所周知我在美國做事，也在海外從事競選專業活動。我從來沒有得到過任何一筆不明付款，《紐約時報》作了不實報道。」

圖片版權 Reuters Image caption 但是馬納福特是否真的接受了這1270萬美元，烏克蘭反腐局還沒有確定。

《紐約時報》的報道說，馬納福特和他的公司在向烏克蘭親俄羅斯的前總統亞努克維奇提供諮詢中起到重要作用。2013年11月烏克蘭發生起義後，亞努克維奇逃離了烏克蘭。

報道說，烏克蘭全國反腐局在亞努克維奇當時的執政黨賬本裏發現了列在裏面的這筆款項。反腐局還將調查馬納福特公司幫助促成的價值數百萬美元的商業交易。

尚無定論

但是馬納福特是否真的接受了這1270萬美元，烏克蘭反腐局還沒有確定。《紐約時報》引述馬納福特的律師說，他的當事人沒有接受這筆錢。

自烏克蘭發生起義後，亞努克維奇逃到了俄國。

圖片版權 AFP Image caption 美國民主黨堅持表示，鑒於特朗普採取的親俄羅斯總統普京的政策立場，有些問題必須要得到答案。

俄國2014年侵佔和吞併了克里米亞地區。東部烏克蘭軍隊與親俄國分離勢力之間的暴力衝突仍在持續。在兩年的衝突中，9500多人喪生。

親俄立場?

美國民主黨堅持表示，鑒於特朗普採取的親俄羅斯總統普京的政策立場，有些問題必須要得到答案。

希拉里競選經理穆克說，特朗普有責任公開其競選經理馬納福特和競選運動的所有其他雇員和顧問與俄國或親克里姆林宮組織的關係，包括特朗普的雇員或顧問目前是否代表他們或得到他們的好處。

民主黨指責俄國方面企圖資助特朗普的競選活動。穆克稱，據信是俄國黑客今年策劃攻擊了民主黨數個重要的機構。