美國大選：特朗普發聲支持密爾沃基案開槍警員
美國共和黨總統侯選人特朗普周二（8月16日）表示，從初步證據研判，密爾沃基槍擊案中射殺一名黑人的警察有其正當性。
當地時間上星期六， 密爾沃基市警員開槍打死一名被截查的23歲男子西爾維爾·史密斯（Svlville Smith），引發民眾上街抗議，演變成暴力事件。
「我們需要遵守法律，否則國家就不需存在。」 特朗普在密爾沃基探視完警員之後，對福斯新聞頻道（Fox News）說。稍後他參加了一場集會。
周三（8月17日）特朗普再次重整競選團隊。這是他兩個月以來第二次重整，換上新的經理與首席執行官。
在美國一連串的警方槍擊民眾致死的案件引發許多示威抗議。
示威者認為，警察對非洲裔美國人使用致命武器的凖備太過。
官方表示警察向西爾維爾·史密斯開槍的原因是因為非法持有槍支且不願意放下武器。
「槍對著（該名警察）的頭部而且已凖備開火。誰會對這有意見？事情就是如此。這事可能不是真的，但如果為真，人們不應該上街引發暴動。」特朗普說。
美國威斯康星州長斯科特·沃克（Scott Walker）讓州國民警衛隊進入待命狀態，但還沒有使用他們。
特朗普周二在密爾沃基與警方會面之後，在他的競選活動上表達對警方的支持。
在一系列爭議話題之下，特朗普的民調落後於民主黨的對手希拉里·克林頓（Hillary Clinton）。
特朗普在周二稍晚於密爾沃基的競選集會上表示，非裔美國人社區是在社區暴力中受害最深的一方。
「和警察開戰就是和渴望安全地工作、送小孩上學的平民百姓開戰。我們要做的事並不是讓為數眾多的暴動者、掠奪者、暴力份子的生活過得更舒適。」
特朗普指控希拉里要為密爾沃基的動蕩負起間接責任，因為她支持那些將警察視為種族主義份子的人。