美國大選：特朗普發聲支持密爾沃基案開槍警員

圖片版權 AP Image caption 美國共和黨總統侯選人特朗普周二在密爾沃基的競選活動上聲援警察。

美國共和黨總統侯選人特朗普周二（8月16日）表示，從初步證據研判，密爾沃基槍擊案中射殺一名黑人的警察有其正當性。

當地時間上星期六， 密爾沃基市警員開槍打死一名被截查的23歲男子西爾維爾·史密斯（Svlville Smith），引發民眾上街抗議，演變成暴力事件。

「我們需要遵守法律，否則國家就不需存在。」 特朗普在密爾沃基探視完警員之後，對福斯新聞頻道（Fox News）說。稍後他參加了一場集會。

周三（8月17日）特朗普再次重整競選團隊。這是他兩個月以來第二次重整，換上新的經理與首席執行官。

在美國一連串的警方槍擊民眾致死的案件引發許多示威抗議。

示威者認為，警察對非洲裔美國人使用致命武器的凖備太過。

官方表示警察向西爾維爾·史密斯開槍的原因是因為非法持有槍支且不願意放下武器。

「槍對著（該名警察）的頭部而且已凖備開火。誰會對這有意見？事情就是如此。這事可能不是真的，但如果為真，人們不應該上街引發暴動。」特朗普說。

美國威斯康星州長斯科特·沃克（Scott Walker）讓州國民警衛隊進入待命狀態，但還沒有使用他們。

特朗普周二在密爾沃基與警方會面之後，在他的競選活動上表達對警方的支持。

在一系列爭議話題之下，特朗普的民調落後於民主黨的對手希拉里·克林頓（Hillary Clinton）。

特朗普在周二稍晚於密爾沃基的競選集會上表示，非裔美國人社區是在社區暴力中受害最深的一方。

「和警察開戰就是和渴望安全地工作、送小孩上學的平民百姓開戰。我們要做的事並不是讓為數眾多的暴動者、掠奪者、暴力份子的生活過得更舒適。」

特朗普指控希拉里要為密爾沃基的動蕩負起間接責任，因為她支持那些將警察視為種族主義份子的人。