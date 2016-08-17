波多黎各郵輪失火 500多乘客獲救

圖片版權 Reuters Image caption 美國海岸警備隊從加勒比海夢幻號上營救了5百多名乘客，並將其送到波多黎各首府聖胡安。

一艘郵輪周三（8月17日）在波多黎各海岸附近失火後，船上500多名乘客全部獲救。

美國海岸警備隊從郵輪和渡輪兩用的「加勒比海夢幻」號上營救了這些乘客，並將其送到波多黎各首府聖胡安。

船上乘客沒有失蹤或者死亡的報告。

美國海岸警備隊的一名女發言人說，郵輪失火的原因目前還不清楚，但是從船的機輪艙開始的。

初步的醫療報告稱乘客也沒有人受重傷。

「油管破裂」

船上的兩名機械師之一富內斯當時正在控制室，他說是一個燃油管破裂導致失火。

另一名機械師多布拉多表示，他們試圖滅火但努力了兩個小時都沒有成功。

據美聯社報道，船上許多乘客是兒童，其中包括幾名凖備到波多黎各參加田徑比賽的年輕的運動員。

這艘郵輪每星期往返於波多黎各和多米尼加共和國，失火時正快要抵達聖胡安。