波多黎各郵輪失火 500多乘客獲救
- 2016年 8月 17日
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一艘郵輪周三（8月17日）在波多黎各海岸附近失火後，船上500多名乘客全部獲救。
美國海岸警備隊從郵輪和渡輪兩用的「加勒比海夢幻」號上營救了這些乘客，並將其送到波多黎各首府聖胡安。
船上乘客沒有失蹤或者死亡的報告。
美國海岸警備隊的一名女發言人說，郵輪失火的原因目前還不清楚，但是從船的機輪艙開始的。
初步的醫療報告稱乘客也沒有人受重傷。
「油管破裂」
船上的兩名機械師之一富內斯當時正在控制室，他說是一個燃油管破裂導致失火。
另一名機械師多布拉多表示，他們試圖滅火但努力了兩個小時都沒有成功。
據美聯社報道，船上許多乘客是兒童，其中包括幾名凖備到波多黎各參加田徑比賽的年輕的運動員。
這艘郵輪每星期往返於波多黎各和多米尼加共和國，失火時正快要抵達聖胡安。