昂山素季向中國提出願意解決密松大壩問題

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中國官員說，緬甸國務資政昂山素季周四（8月18日）對中國總理李克強表示，緬甸新政府願意在密松大壩的問題上尋求一個符合緬中雙方利益的解決方案。

中國在緬北出資建設的密松大壩項目總投資高達36億美元，建成後大壩90%的電力將輸往中國。由於擔心對環境造成破壞，緬甸前總統吳登盛在2011年叫停密松大壩工程，讓中國感到憤怒。

解決密松大壩問題是昂山素季這次訪問北京的一個重要議題。昂山素季需要在和緬甸北部武裝組織的談判中得到中國的支持，這些武裝組織的勢力範圍主要位於和中國交接的區域。

中國外交部副部長劉振民對記者說，昂山素季與李克強在北京舉行會談，李克強表示中方希望緬甸能拿出一個適當的解決方案。

劉振民說：「昂山素季說，緬甸政府已經設立一個調查委員會，就密松大壩的問題研究適當的解決方案。」

劉振民說還透露：「昂山素季還說她願意通過雙方能源管理方面的合作，尋找一個符合雙方利益的解決方案。」

此外，據報道，李克強和昂山素季還簽署了一向協議，研究在緬甸果敢邊界地區修建一條長32公里橋樑的可行性。

今年3月，中方表示密松大壩項目的合同依然有效，會推動緬甸政府重啟建設。

緬甸政府委任的專家組正在對包括密松水電站在內的多個水電站項目進行審核，計劃於11月11號提交最終報告。

中國官方小報《環球時報》周二稱，審核報告將是「緬甸是否重啟中國投資項目的標誌」。

《環球時報》表示，昂山素季選擇在9月訪美之前訪華，說明了中緬關係的重要性。「作為緬甸最大的鄰居，昂山素季應該重視和中國的關係。」

中國在緬甸投資的其他一些項目同樣存在爭議，包括禮勃東（Letpadaung）銅礦以及中國的兩條輸油輸氣管道。

中國勢力和緬甸北部武裝組織長期保持接觸，這些武裝組織的一些領導人來自中國少數民族。

中國政府的支持對緬甸新政府在中緬邊境地區實現和平與穩定非常重要。緬甸政府將於8月底和大多數少數族群以及武裝組織進行一次和平談判。