美國一華裔女性向中國非法出口武器獲刑

圖片版權 Getty Image caption 滿文霞被控試圖走私的包括F-35等型號戰鬥機引擎、發射「地獄火」導彈的無人機和相關技術資料到中國。

美國司法部周五（19日）說，一名加州的婦女因企圖向中國非法出口軍事裝備被判入獄50個月。

45歲的滿文霞（音譯Wenxia Man）今年6月份被佛羅里達法庭的陪審團裁定陰謀非法出口武器罪名成立。

滿文霞被控試圖經第三國將美國戰鬥機，軍用無人機和一些武器的技術數據資料走私到中國。

她被控試圖走私的包括F-35、F-22、F-16戰鬥機引擎、發射「地獄火」導彈的無人機和相關技術資料等。

據美國聯邦陪審團在2014年8月21日提交的起訴書顯示，滿文霞家住美國聖迭戈地區，並在當地經營一家微電子公司（AFM Microelectronics）。

據法庭記錄顯示，滿文霞在很多年前從中國移居美國，她在2006年成為美國公民。

滿文霞被指2011年3月至2013年6月期間與一名叫張新勝（音譯，Xinsheng Zhang）的男子合謀，試圖非法獲取並向中國走私美國軍用裝備。

美國政府自1990年以來一直對中國實行武器禁運。美國媒體稱，滿文霞試圖向中國走私的軍用裝備是美國明令禁止對華出口的高科技產品。

美國司法部聲明說，在該案調查期間，滿文霞在與美國國土安全調查局臥底特工交談時，曾提及與一名被指替中國軍方工作的「技術間諜」張新勝一起工作。張新勝的工作被指是從其它國家獲取信息，滿文霞稱他對隱形技術特別感興趣。

美國媒體表示，張勝新目前在中國。