加州野火「藍色峽谷」受到控制
- 2016年 8月 20日
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來自美國加利福尼亞的最新消息顯示，威脅包括華裔社區在內大面積民居的野火「藍色峽谷」（Blue Cut）開始得到控制，部分被迫疏散的居民已經開始返回家園。
加州消防部門的發言人表示， 救火人員已經成功控制了約40%的火情，並且已經允許部分疏散居民返回家園。
儘管如此，野火在上周二（16日）迅速擴散以來已經吞噬了至少96座民居。
洛杉磯以東約100公里的聖·貝納迪諾縣一帶約150平方公里的地域被野火侵蝕。
由於連日高溫乾旱，除「藍色峽谷」之外，還有多處野火也在肆虐。
當地消防部門發言人布拉德·皮塔希（Brad Pitassi）周五晚間表示，儘管天氣仍然乾燥炎熱，周六應該還有望控制更大區域的火情。
Blue Cut——藍色峽谷，是南加州一個小峽谷，也是這次野火的最初發源地。
對很多返回家園的居民來說，如何盡快獲得保險索賠和重建可能是當務之急。
不過，也有一些居民表示，地獄般的野火已經成為夢魘，他們可能會選擇永遠離開那裏。
除了洛杉磯東部的野火之外，舊金山北部和內華達州紅杉國家公園等地仍繼續有野火成災。