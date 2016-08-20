經費削減門票滯銷 里約殘奧會縮小規模
- 2016年 8月 20日
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殘奧會將在下個月在里約舉行，但組織者說預算大幅縮減意味著將關閉一個場館，工作人員也會減少。
奧運門票銷售不佳給正處於經濟衰退的巴西更多的金融挑戰，將在周日閉幕的奧運會已經受到影響。
距離殘奧會只剩下不到3個星期，里約殘奧會組辦方說只賣出29萬張門票，和4年前盛況空前的倫敦殘奧會相比差距甚遠。
國際殘奧委員會主席克雷文表示，「目前我們很難看到會出現北京、倫敦那樣滿座的比賽場地。」
國際殘奧委員會表示，去年開始他們就已經試圖降低成本，殘奧經費「大幅削減」將會影響每一個參賽隊伍和訪客。
克雷文說，「殘奧會56年的歷史從未見過我們現在面臨的情況。」
「自從了解完全情況之後，我們就盡全力想辦法解決問題。」
里約市政府額外提供了相當於4,700萬美元的經費，巴西國營事業也將提供最多相當於3,100萬美元的贊助經費。
但是有批評者指出，殘奧會舉辦經費有部分款項被挪作奧運舉辦經費。