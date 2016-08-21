土耳其總統稱「伊斯蘭國」策動婚禮襲擊

圖片版權 EPA Image caption 天亮後大批群眾繼續在遇襲民房外聚集。

土耳其東南部靠近敘利亞邊境的城市加濟安泰普發生爆炸襲擊，地方官員表示一場戶外婚禮遇襲，至少30人被炸死，90多人受傷。

土耳其副總理希姆謝克說，星期六（8月20日）發生的這起爆炸似乎是由一位自殺式襲擊者執行，是「野蠻」的襲擊；總統埃爾多安稱所謂的「伊斯蘭國」武裝很可能是幕後主使者。

埃爾多安稱，「伊斯蘭國」與土耳其政府禁止的庫爾德工人黨武裝以至於流亡美國的伊斯蘭教士居倫，均毫無分別。埃爾多安此前指控居倫從海外策劃7月份發生的未遂政變。

加濟安泰普距離敘利亞邊境僅64公里。BBC記者指出，敘利亞內戰本來就對這城市構成莫大影響，一場婚禮遇襲尤其讓人震驚。

出身於加濟安泰普的BBC記者伊什萊爾說，婚禮在土耳其是神聖的歡慶場合，蓄意讓婚禮變成血泊只會招致嚴厲批評。

不少家屬星期天（21日）早上仍在遇襲的民房外聚集，不論男女均嚎哭不止。

圖片版權 EPA Image caption 婚禮遭遇襲擊讓土耳其群眾震驚。

Image caption 爆炸發生時大批社區群眾參與婚禮慶祝活動。

BBC駐伊斯坦布爾記者勞溫則指出，雖然沒有任何組織出面承認策動襲擊，但「伊斯蘭國」武裝在加濟安泰普周邊活動一是不爭的事實。

土耳其南部今年以來多次遭受嚴重爆炸襲擊，這些襲擊要不是與庫爾德分離分子有關，就是與「伊斯蘭國」有關聯。

這些襲擊又在很大程度上與敘利亞境內局勢發展有關。

土耳其政府星期六早些時候說，安卡拉政府將更主動的介入敘利亞內戰，尋求衝突早日平息。

總理耶伊爾德勒姆說，敘利亞新整體必須把現任總統阿薩德、庫爾德工人黨和「伊斯蘭國」武裝排除在外，同時也「不允許敘利亞沿著種族縫隙分崩離析」。