美國大選：特朗普競選支出遠低於希拉里

Image caption 美國共和黨總統候選人特朗普的競選費用遠低於希拉里。

儘管美國共和黨總統候選人特朗普上月的競選支出翻倍，但還是遠低於民主黨總統候選人希拉里·克林頓。

數字顯示，特朗普在七月的競選支出是1850萬美元，而他的競選對手希拉里的當月支出是3800萬美元。

雖然特朗普在帽子一項上的花費超過42萬美元，但只是從上月才開始大規模投放電視廣告。

據《紐約時報》進行的一項調查揭示，特朗普名下的公司目前處於至少負債6.5億美元的境況。

與以往美國總統競選費用相比，特朗普的競選經費到目前為止保持相當低的水平，甚至無法和奧巴馬和羅姆尼在2012年的競選費用相比。

美國聯邦競選委員會周六發佈的報告稱，特朗普的競選支出在6月份是780萬美元，7月大幅增至1850萬美元。

在競選商品銷售一項上，特朗普一方的當月收入是3700萬美元，而希拉里一方的收入是5200萬美元。

據信特朗普的競選支出將在8月陡增，上周他首次啟動的電視廣告宣傳將花費500萬美元。相比之下，希拉里一方早在兩個月前就啟動了電視廣告宣傳，到目前為止已經在這項上花費超過6000萬美元。

另外，希拉里的競選團隊人數約700人，比特朗普的團隊人數高出大約10倍。

在特朗普7月份的競選花費中，有大約45%投入到了網頁設計和數字營銷，其餘大部分花在了飛機旅行上。

數據顯示，特朗普依舊給被他解職的前競選經理盧萬多斯基的公司支付了兩萬美元。

特朗普的競選經費大部分都是自掏腰包，目前據信他自己已投入大約5000萬美元。

同時，《紐約時報》進行的調查揭露，特朗普旗下的公司總負債額為6.5億美元，是特朗普為競選總統公開數字的兩倍。

該報的調查同時顯示，特朗普在競選過程中狠批的一些機構如中國銀行和高盛集團，均是他旗下企業的貸款方。

《紐約時報》稱，他們調查「揭示了特朗普的商業帝國還有很多被蒙上神秘面紗。他此前拒絕公布自己的報稅單，也拒絕對他的資產進行獨立評估」。

目前，特朗普再次希望能得到美國非裔選民的支持。競選民調顯示，特朗普在這方面一直落後。

他以美國第一任共和黨總統林肯舉例。林肯在任期內發佈了解放奴隸的宣言。

特朗普說：「我希望共和黨能再次成為非裔美國選民的家園。」

他在弗吉尼亞的弗里德里克堡說這番話時，台下的觀眾絕大部分都是白人。