路易斯安那州水災：奧巴馬說災情令他「心碎」

圖片版權 AFP Image caption 美國總統奧巴馬到訪受水災重創的路易斯安那州

美國總統奧巴馬到訪深受水災影響的路易斯安那州巴吞魯日（Baton Rouge）。他承諾會在未來數月協助居民重建家園。

奧巴馬說：「我們對生命流逝感到心碎。」

有人指奧巴馬太遲抵達災區，不過奧巴馬反駁這些批評。另外，他大力讚揚當地官員救災的即時反應。

奧巴馬亦曾與斯特林（Alton Sterling）家屬、上月被殺的警員家屬會面。

期特林是一名黑人，他被一名白人警員開槍打死。

另一名黑人菲蘭多·卡斯蒂爾（Philando Castile）七月時在明尼蘇達州同樣被警員開槍打死。這兩宗槍殺案加劇種族衝突，全國都有示威活動。

約兩周後，三名警員在巴吞魯日警察總部附近被射殺，另外三名警員受傷。非裔美國人槍手加文·龍（Gavin Long）當場被射殺。

圖片版權 Reuters Image caption 共和黨總統候選人特朗普四日前到訪路易斯安那州

共和黨總統候選人特朗普四日前到訪路易斯安那州，並批評奧巴馬沒有提早取消馬薩葡萄園島的假期去探訪災民。

不過奧巴馬作出反擊，敦促美國人專注協助路易斯安那州。

奧巴馬說：「等我提醒各位一下。有時當水災過後，人們就不再關注這件事。這不是一次性的事情，這不是讓人上新聞的議題。」

特朗普周二在推特上說：「奧巴馬總統應該一早到達路易斯安那州，不應該去打高爾夫球。做得太少、太遲！」

路易斯安那州水災災情於8月11日爆發，暫時已令13人喪生、逾2800人需要遷至避難所。

圖片版權 Reuters Image caption 奧巴馬反擊特朗普的批評

奧巴馬於8月14日宣佈進入災難狀態，讓路易斯安那州能夠使用聯邦資源進行救災。

總統說，聯邦緊急事務管理署已經發放1.27億美元去支援災區。

奧巴馬說：「當這些事情發生的時候，看來令人難以承受。」

「不過我希望路易斯安那州的人民知道，就算新聞攝影隊離開，你們也不是孤單的。」

路易斯安那州水災被視為自2012年的颶風桑迪後美國最嚴重的天災。