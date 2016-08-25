意大利地震至少250人死亡 餘震影響救援

圖片版權 Getty Images Image caption 救援工作仍在通宵進行。

意大利大批救難人員加緊在中部里氏6.2級地震災區尋找倖存者之際，至少250人已經被證實死亡。

不斷發生的餘震也影響到了救援工作。目前，仍有5000名救援人員試圖搜尋受害者。

阿馬特裏切、阿庫莫利和佩斯卡拉-德爾特龍托三座中世紀古鎮在地震中幾乎夷為平地，星期四（8月25日）凌晨，大批倖存者據信仍被埋在瓦礫之下，等待救援。

自從地震發生以來，已經出現數以百計餘震，阻礙了救援行動，並使不穩定的建築受到進一步的破壞。

周四下午又發生了一次強烈餘震，造成搶救現場塵土飛揚。

為數4300人的救援隊伍在機械工具輔助之下搬運瓦礫，但也得徒手挖掘。

意大利衛生部長表示，遇難者中有許多兒童，死亡人數恐怕還將進一步攀升。

圖片版權 EPA Image caption 消防救難部門調派搜索犬到現場尋找被埋的倖存者。

圖片版權 AP Image caption 古城阿馬特裏切幾乎化為灰燼，樓房無一完好。

圖片版權 Reuters Image caption 阿馬特裏切不少居民露宿街頭。

地震於星期三（24日）羅馬時間03:36（格林尼治標凖時間01:36）發生，震中位於羅馬東北面100公里的翁布裏亞大區佩魯賈省諾爾恰市附近，震源深度10公里，屬極淺層地震。

目前死亡人數最多的是拉齊奧大區的列蒂省，其次為馬爾凱大區的阿斯科利皮切諾省。

據美國地質勘探局（USGC）測定，星期三晚至星期四早晨之間最強烈的一次餘震達里氏4.7級，震中位於佩魯賈省諾爾恰市東面7公里處。

阿馬特裏切市長表示，全市四分之三城區被毀，沒有一座樓房可供安全居住。這次地震的不少災民是來阿馬特裏切參加地方節慶活動的遊客。

意大利中部時常發生地震。2009年發生的拉奎拉6.3級地震共有309人死亡；2012年5月兩次相隔九天的地震合共造成北部艾米利亞—羅馬涅大區20多人死亡。

意大利為何會地震？——BBC科學事務記者喬納森·阿莫斯分析：

對於住在意大利亞平寧山脈的人來說，地震從來都是個威脅。

過去幾個世紀，成千上萬的人因為地震而死，而這些地震的規模相當於——也許是略大於——星期三凌晨來襲的一次。幸好當代有更堅固的建築和更好的凖備來應對這些災難。

地中海的板塊活動主要由非洲板塊與歐亞板塊碰撞所造成，但是這次地震的成因卻來得複雜。

位於意大利西側，介乎撒丁尼亞／科西嘉與大陸之間的的第勒尼安海盆正慢慢打開。科學家們說這促成了亞平寧山脈的拉伸。來自東面亞得裏亞海的板塊活動也有份加壓。

這結果是形成了一條延伸整個山脈的主要斷層，以及兩側延伸出來的細小斷層。像佩魯賈和拉奎拉這些城市的地基就是完全躺在這些斷層上。