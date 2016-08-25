美國呼籲就「敘利亞化武襲擊」採取措施

圖片版權 Reuters Image caption 在聯合國進行的一項調查認為敘利亞對自己的國民使用化學武器後，美國敦促採取「強有力和迅速的行動。」

在聯合國進行的一項調查認為敘利亞對自己的國民使用化學武器後，美國呼籲採取「強有力和迅速的行動。」

長達一年的調查發現，敘利亞政府軍在2014年和2015年於伊德利卜省的襲擊中使用了氯氣。

作為一種工業化學原料，氯氣並沒有包括在敘利亞政府2013年同意放棄不再使用的化學武器之列。

但是，把氯氣當作武器使用將違反敘利亞總統阿薩德簽署的公約。

「野蠻行徑」

圖片版權 Reuters Image caption 美國常駐聯合國大使薩曼莎·鮑爾表示，使用化學武器是「野蠻行徑」。

美國常駐聯合國大使薩曼莎·鮑爾表示，使用化學武器是「野蠻行徑」，並呼籲「所有國家支持採取強有力和迅速的措施。」

鮑爾指責敘利亞政府違反了2013年9月份的聯合國決議，即安理會將對「在敘利亞阿拉伯共和國裏使用任何化學武器的任何人」採取懲罰措施。

有關調查是由聯合國和國際禁止化學武器組織的聯合調查機制做出的。

調查還發現，所謂的「伊斯蘭國」使用芥子氣進行武裝攻擊。

安理會下周將討論這份報告。