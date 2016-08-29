美國對土耳其與庫爾德人的衝突發出警告

圖片版權 AFP Image caption 美國呼籲土耳其與庫爾德武裝之間能停止交火。

抗擊「伊斯蘭國」聯軍的美國特使麥克戈克在推特上表示，在不是所謂「伊斯蘭國」武裝組織控制地盤上發生的衝突「令人更加擔憂」。

土耳其軍隊在上周越過邊境後，對他們所稱的庫爾德人「恐怖分子」發起進攻。

但庫爾德武裝組織表示，土耳其此舉就是為了佔領敘利亞領土。

美國白宮表示，美國總統奧巴馬將在周日會見土耳其總統埃爾多安，他們兩人此次在中國的會面趕在G20峰會前，將討論有關敘利亞問題。

土耳其官方表示，他們的攻擊目的是為了將「伊斯蘭國」武裝組織和庫爾德武裝都從土耳其邊境趕走。

土耳其軍隊和來自「自由敘利亞」的反叛盟軍一起周三攻佔了「伊斯蘭國」控制的敘利亞邊境城市賈拉布魯斯後，就對附近庫爾德武裝控制的村莊進行猛烈打擊。這處的庫爾德武裝是美國支持的「敘利亞民主力量」。

土耳其官方新聞社周一報道說，土耳其軍隊在24小時內對哲拉布魯斯附近的20個目標進行了61次炮轟。

被土耳其當作恐怖分子的庫爾德武裝人員，隨後渡過幼發拉底河向東撤退。

庫爾德武裝在確認撤退後表示，土耳其的進攻無非是為了佔領敘利亞「尋找借口」。

美國國防部長卡特說，庫爾德武裝「將會、也正向」幼發拉底河東部撤退。

他呼籲土耳其集中精力打擊「伊斯蘭國」武裝組織，不要向「敘利亞民主軍」動手。

他說，美國對於土耳其打擊「伊斯蘭國」的軍事行動和鞏固邊境總體上「非常支持」，但並不包括哲拉布魯斯以南的地區。

在「敘利亞民主軍」兩周前奪取敘利亞戰略重鎮曼比吉後，土耳其對庫爾德人的擴張開始感到擔憂。

土耳其在過去的幾十年裏，一直與位於土耳其東南部的一隻庫爾德叛軍交火。土耳其擔心，一旦庫爾德人在敘利亞北部得手，將讓國內的庫爾德分裂勢力更加猖獗。

美國特使麥克戈克說，美國「並沒有捲入這些衝突。這些衝突與美國無關，美國對此也不支持。」

他呼籲衝突各方「停止交火、謀求避免衝突的辦法，並打通對話的渠道」。