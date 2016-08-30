美印簽署軍事後勤協定 抗衡中國崛起

圖片版權 XINHUA Image caption 兩國防長再三強調，後勤協定的簽署並不意味著美軍將會駐扎在印度。

美國和印度周一（２９日）在華盛頓正式簽署《後勤交流備忘錄》，允許兩國軍方使用對方的海、陸、空軍事基地提供後勤保障。

根據這一協定，美印兩軍在今後可以使用對方的海陸空基地進行補給、維修和休整等後勤作業。

軍事分析人士指出，雖然只涉及日常的軍事後勤保障，但這個協議是美國和印度國防合作關係上的一個里程碑。

「里程碑」

美國國防部長卡特在協議簽署後的記者會上說，這項協議將大大方便兩軍共同維護包括南中國海在內的國際海上通道的安全。

印度國防部長帕裏卡爾說，此項協議將強化兩國海軍在後勤支援方面的合作，「使得聯合行動更方便和有效」。

帕裏卡爾稱此舉有利於兩軍在舉行聯合軍事演習等行動時更有效地開展後勤工作。

美國國防部長卡特8月29日歡迎印度防長帕裏卡爾到訪華盛頓，這是兩位部長第6次會面。

卡特把增強美印軍事合作作為重點，並在五角大樓內設立了一個專門小組協調與印度的軍事交流。

「沒有美軍駐扎」

印度內部對與美國簽署軍事後勤協定有不同意見，擔心這會導致印度承諾美國軍隊駐扎印度基地，把印度拖入與美國的軍事聯盟。

但兩國防長再三強調，後勤協定的簽署並不意味著美軍將會駐扎在印度。

美國國防部最初在２００４年向印度國防部提議兩軍相互提供軍事後勤支持，雙方在今年４月就該協定在原則上達成一致意見。

美國官員說，是中國在地區安全事務和南中國海上的逼人態勢，促使該地區國家謀求與美國和其它地區鄰國加強防務合作。