聯合國：朝鮮洪水致60人死亡 4.4萬流離失所

Image caption 朝鮮時常受到諸如洪水等自然災害的影響。2012年夏天，至少169人在大雨後死亡。

聯合國周二（9月6日）表示，朝鮮的洪水災害已經導致60人死亡，4.4萬人流離失所。此前，朝鮮當局稱持續的大雨導致嚴重的洪災。

平壤當局上周五說，此前四天的大雨致圖們江遭遇了有記錄以來最大的洪水災害。

聯合國人道事務協調處在一份聲明中說，周圍的茂山郡和會寧市受到嚴重的影響，致60人死亡和5%的人口無家可歸。

該機構引用了來自朝鮮政府的數據。

「與受災區域溝通和進入災區很困難…現在急需的是緊急避難所、食物、藥品、水和衛生用品，」聯合國說。

聯合國還說，近9000房屋被摧毀或受損，1萬公頃農田被淹，該機構與朝鮮的聯合救援行動正在進行當中。

上周五，朝鮮的國家電視台說，在1.7萬房屋受損或被摧毀後，15人失蹤。

朝鮮時常受到諸如洪水等自然災害的影響。2012年夏天，至少169人在大雨後死亡。