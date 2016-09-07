敘利亞衝突：政府軍被指在阿勒頗「投下氯氣彈」

圖片版權 Reuters Image caption 志願者說，在阿勒頗的蘇卡裏區遭到氯氣彈襲擊後，當地人出現呼吸困難。

在敘利亞反判武裝控制下的阿勒頗的救援人員說，政府軍部隊被指在阿勒頗從直升機上投下含有氯氣的桶裝炸彈，造成逾80人受傷。

在當地從事救援的志願者說，在阿勒頗的蘇卡裏區遭到氯氣彈襲擊後，當地人出現呼吸困難。

有關報道無法獲得獨立證實。聯合國主導的一個調查在八月份說，敘利亞政府軍至少曾兩次使用氯氣炸彈。

阿勒頗東部的一位活動人士對BBC表示，投下的氯氣彈造成一人死亡，120多人受傷。

敘利亞的阿薩德政府不斷否認曾在衝突中使用化學武器。

敘利亞政府軍重新對被反判武裝控制的阿勒頗發動全面進攻。聯合國說，敘利亞再次陷入野蠻的武裝衝突。

敘利亞問題獨立國際調查委員會主席皮涅羅表示，在他看來，對阿勒頗城內30萬居民的圍困是一種「野蠻行徑」。

「敘利亞民間防衛組織」救援工作人員易卜拉欣·阿爾哈吉說，在一架直升機投下四個氯氣桶裝炸彈後，他很快趕到了現場。

圖片版權 UGC Image caption 志願者拍攝的照片顯示，呼吸困難的阿勒頗居民在一個醫院接受治療。

圖片版權 AFP Image caption 出現呼吸困難的居民當中包括兒童。

敘利亞民防組織是一個在反判武裝控制地區提供支援救助服務的志願者機構。該組織在社交網站「臉書」發佈了襲擊後兒童戴面罩幫助呼吸的錄像片段。

該組織曾在八月譴責敘利亞政府應對另一起氯氣炸彈事件負責。

敘利亞政府的盟友俄羅斯則譴責反叛武裝向政府軍控制的阿勒頗地區發射含有「毒氣」的炮彈。

氯彈是一種常見的工業化學物質，被《化學武器公約》禁用。典型氯中毒症狀包括眼痛、皮膚發炎、呼吸困難、嘴裏有血泡等等。

BBC在2013年發現敘利亞政府軍直升機在薩拉蓋博發動化學武器攻擊的強有力證據，當局予以否認。