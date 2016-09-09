韓媒：朝鮮發生五級地震「很可能是核試驗」

圖片版權 GEOEYE Image caption 朝鮮今年1月在豐溪里核試驗場進行了第四次核試驗。地震發生處與今年1月的核試驗為相同地點。

韓國媒體引述歐洲地震中心消息說，朝鮮星期五（9月9日）發生五級地震，震源深度為2千米。

韓國氣象廳說，此為人工地震的可能性極高。地震發生處與今年1月的核試驗為相同地點。

韓國媒體引述政府消息人士分析說，由於今天是朝鮮國慶日，朝鮮很可能在本日實施第五次核試驗。

從震源位置和震級來看，很可能是核試驗引起了地震。

歐洲地中海地震中心、美國地質調查局和中國地震台網測定的震級分別是5.0級、5.3級和4.8級。歐洲方面測得震中到震源的深度為2千米，美方測得震源深度為0千米。

韓聯社說，韓國聯合參謀本部在上午9時30分左右監測到朝鮮豐溪里一帶發生5.0級的人工地震波，目前正分析地震波是否因核試驗引起。

中國中央電視台新聞客戶端引述中國國家地震局消息，「9月9日8時30分在朝鮮發生5級地震，疑似核爆，環境保護部（國家核安全局）已於8時35分啟動應急預案，進入二級應急緊急響應狀態」。

中國展開輻射應急監測

中國央視報道說，目前東北三省和山東輻射環境自動檢測站運行正常，環境保護部（國家核安全局）第一時間已在東北邊境組織開展輻射應急監測。

美國地質調查局報告說，朝鮮周五發生5.3級地震，地點接近朝鮮東北部一處核試驗地點。

目前，朝鮮官方尚未證實進行核試驗。

韓聯社引述韓國政府消息人士說，朝鮮很可能實施了第五次核試驗。

Image caption 圖例：朝鮮此前四次核試驗地點及地震強度示意圖（資料來源：美國地質調查局）。

最新衛星圖像顯示，朝鮮東北部的豐溪里核試驗場近日活動頻繁。朝鮮今年1月在豐溪里核試驗場進行了第四次核試驗。

聯合國禁止朝鮮進行任何核試驗或彈道導彈試驗。

但最近幾個月以來，朝鮮連續進行了多次導彈試驗，並威脅稱將對敵人進行核打擊。

星期五是朝鮮國慶日。朝鮮通常利用這個機會展示自己的軍力。

平壤此前進行核試和彈道導彈試驗之後，國際社會加強了對朝鮮的制裁，但制裁並沒有對平壤成為核武國家的決心造成任何影響。

BBC記者伊文斯（Stephen Evans）在首爾報道說，美國與中國近來關係緊張使雙方協同應對朝鮮變得更加困難。

作為平壤的緊密盟友，北京不斷反對朝鮮進行核試驗，但北京同時不希望採取任何可能對朝鮮帶來局勢不穩的措施。