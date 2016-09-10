麥加朝覲開始 預防踩踏全球聚焦
- 2016年 9月 10日
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據估計有全球各地150萬穆斯林參加的年度麥加朝覲正式開始。沙特阿拉伯是否能有效防止去年惡性踩踏事件重演已經成為國際媒體關注焦點。
據悉，今年至少有一萬一千名中國大陸穆斯林包機前往麥加。
去年麥加朝覲活動中發生了嚴重踩踏事件，約2300人死亡。沙特阿拉伯在今年活動開始前，開始發給朝覲者身份辨識手環，以防萬一。
身份辨識手環印有智能手機可讀取的條形碼，上頭涵蓋朝覲者的身份、國籍和在麥加的住宿地。
沙特朝聖及朝覲部副部長拉瓦斯表示，手環其他信息還包括朝聖者團隊的聯絡人和發放簽證時所提供的數據。