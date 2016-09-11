巴塞羅那數十萬民眾遊行要求獨立

圖片版權 Reuters Image caption 在巴塞羅那等地舉行的獨立遊行是由加泰羅尼亞民族主義者組織的。

西班牙警方稱，參加在加泰羅尼亞首府巴塞羅那遊行的民眾人數有54萬人，另外還有四處加泰羅尼亞城鎮也在當天出現遊行集會。

加泰羅尼亞大區省長卡洛斯-普裏格迪蒙特強烈呼籲「將加泰羅尼亞變成一個獨立國家」。

西班牙政府長期以來對在該地區舉行脫離公投的企圖持抵制立場。

圖片版權 AFP Image caption 遊行人群用道具板象徵心跳。

圖片版權 AFP Image caption 一位參加遊行的女孩將臉部塗成獨立旗幟的模樣。

同時，加泰羅尼亞地區議會內也出現分裂。倡導獨立的政治組織「一起要贊成」聯盟、與激進的左翼盟友CUP出現分歧。

一月份就職的普裏格迪蒙特將在9月28日面臨一次信任投票。

他主張加泰羅尼亞有條件地從西班牙脫離出來，但也暗示過如果有必要的話，該地區或許會單方面宣佈獨立。

加泰羅尼亞民族主義者曾在2014年11月舉辦過一次非正式獨立公投。結果顯示，有80%的民眾都投票支持獨立。

周日恰逢加泰羅尼亞的民族日。這個節日是為了紀念巴塞羅那在1714年的西班牙王位繼承戰爭中被攻陷。

圖片版權 AFP Image caption 海上的帆船也塗成獨立旗幟支持遊行人群。

圖片版權 AFP Image caption 該地區負責人普裏格迪蒙特呼籲加泰羅尼亞獨立。

巴塞羅那當地的一名58歲公司職員巴拉斯對法新社說：「我們得朝實現終極結果的方向前行。我們再也不想等了。」

不過，加泰羅尼亞地區民眾的呼聲，對於自去年底兩次大選後依然無法組成政府的西班牙各主要政黨而言，根本就無暇顧及。

加泰羅尼亞地區的人口為750萬，約佔西班牙總人口的16%，其國民生產總值約佔西班牙的19%。