美國佛州天坑導致巨量污水進入飲水系統

圖片版權 AP Image caption 美國佛羅里達州的政府官員說，約9.8億升污水已流入該州主要地下飲用水水源。

美國佛羅里達州的政府官員說，約9.8億升污水已流入該州主要地下飲用水水源。

污染的原因是在塔姆帕附近的一個磷肥廠下面出現了一個巨大的天坑，破壞了污水的儲存系統。

洩露的污水含有磷石膏，這是生產肥料時產生的略具微放射性的副產品。

涉事的磷酸鹽公司「馬賽克」稱，這一洩漏並沒有造成對社會公眾的風險危害。

該公司補充表示，受到污染的水並沒有進入私人供水渠道，該公司正在用水泵回收這些污水。

但佛羅里達州生物多樣性中心的主任傑姬·洛佩茲對路透社說：「他們說『別擔心』的時候你很難信任他們，因為事件發生了三個禮拜但他們密而不宣。」

一名佛羅里達州環保部的女發言人說，該公司正在向該州和聯邦有關部門通報最新情況。而佛州環保部門也派人頻繁去事發地點檢查以確保公眾健康。