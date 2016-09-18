明尼蘇達商場發生持刀扎人事件

圖片版權 AP Image caption 案發現場購物中心之外

美國明尼蘇達州一家購物中心內發生一起持刀扎人事件，至少八人受傷，行兇者已經被擊斃。

事件發生在當地時間周六（17日）晚間、距離明尼阿波利斯西北大約110公里的聖克勞德（St Cloud）。

據報道，行兇者在揮刀砍人期間曾提到過『真主』，並詢問至少一名被刺者是否穆斯林。

不過警方表示，目前還不清楚此人的作案動機。

行兇者的身份目前也還未公開。但有報道稱，他在事發時身穿一家私營保安公司的制服。

聖克勞德警方說，8名傷者都被送往當地醫院急救，全部沒有生命危險。

聖克勞德警方負責人安德森（Blair Anderson）介紹，事發之時，來自另外一個警區的一名休班警員恰好在現場附近，後開槍將疑兇擊斃。

他說，沒有證據表明還有其他疑犯捲入這起攻擊。