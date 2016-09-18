奧巴馬激情演講 呼籲非洲裔選民支持克林頓

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美國總統奧巴馬呼籲黑人選民在即將到來的大選日前往投票站支持克林頓。

奧巴馬說，如果非洲裔美國社區的人們在11月8日那天不去投票給希拉里，他會認為這是對他個人的「侮辱」。

美國黑人選民通常多選擇支持民主黨候選人。

奧巴馬在當地時間周六（17日）晚在國會黑人議員團基金會晚宴期間發表了激情四溢的演講。他向全美黑人選民喊話，「你們想要好好跟我道別嗎？那就去投票（支持克林頓）吧。」

奧巴馬說，自己的名字雖然不在選票上，但是，對黑人社區意義重大的那些問題卻仍然在選票上，比如公正、教育。

奧巴馬還批評共和黨人試圖讓少數民族社區投票更為困難，他說這是「國家醜聞」。

克林頓也出席晚宴併發表簡短講話。她雖然沒有指名道姓地提到競爭對手、共和黨候選人特朗普，但是她說，即將到來的大選對美國是一個關鍵的選擇。

克林頓說，美國需要切實可行的計劃，幫助那些被「遺忘」社區裏掙扎的人，而不是「偏見和恐懼」。

她還說，不能讓奧巴馬的政治遺產落到那些不明白這一點、散佈「危險、分裂性」觀點、「讓國家倒退」的人手裏。

今年的美國國會黑人議員團晚宴也表揚克林頓成為首位獲得主要政黨總統候選人提名的女性。

此前一天，特朗普終於承認奧巴馬是在美國出生。

克林頓在講話中說，「（奧巴馬）總統先生，我們不僅知道你是美國人，你還是個偉大的美國人。」