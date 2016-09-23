民調令人震驚 九成日本人對華觀感欠佳

圖片版權 reu bbc Image caption 調查機構認為，領土爭端等因素導致兩國民眾不看好彼此未來關係的發展。

日本的一個非營利組織發表調查報告稱，2016年的調查顯示與前一年相比，有九成的日本受訪者對中國的印象欠佳。

這個名為「言論NPO」的組織過去連續12年發表中日兩國民眾對彼此國家好感程度的調查報告。

報告中在中國境內的調查部分則是由北京零點有數科技執行，日本方面是向2000名企業經營者、學者、媒體工作者、公務員發出問卷，從回復的477人中統計分析結果。

而中國方面則是以電話訪問的方式，詢問5400人，然後從其中同意受訪的612人統計分析結果。

日本受訪者當中，有91.6%對中國觀感欠佳，比前一年的88.8%略為增加，中國的受訪者當中有76.7%對日本觀感不好，比前一年的78.3%略為下降。

而導致觀感欠佳的主要原因，兩國受訪者排名第一的理由都是領土爭端，日本方面為66.6%，比去年的56%，增加了10%；中國受訪者則為65.3%、比去年的66.4%略為下降。

認為現在中日關係欠佳的日本受訪者比例為71.8%，和去年相同，但是中國方面認為兩國現在關係欠佳的比例從67.2%增加到78.2%。

而對兩國未來關係，中國的受訪者當中有50.4%不看好，比前一年的41.1%高出將近一成，而不看好未來中日關係的日本受訪者則有34.3%，前一年則是24.7%。