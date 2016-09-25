圖片版權 Reuters Image caption 英拉抵達泰國最高法院（2016年1月15日）

泰國軍政府要求罰款前總理英拉（Yingluck Shinawatra）10億美元.

泰國軍政府委任的委員會提議這一罰款，稱英拉執政期間的大米補貼計劃給國家造成損失幾十億美元。

有媒體報道稱，10億美元的罰款相當於大米補貼計劃損失金額的約20%。

英拉·西那瓦是泰國首任女總理，於2014年5月被法庭宣判違憲，被迫下台。

據報道，在大米收購計劃中，政府以高於市場一倍的價格從農民手中收購大米。

批評者稱此舉主要出於英拉家族拉攏人心的政治動機。英拉對此表示否認，稱該計劃可以使長期被忽略的東部和北部地區的大量窮苦農民受益。

然而因國際稻米價格大幅下降，同時鄰國大米競爭力加強，泰國大米不再受歡迎，出口量直降。該計劃導致了泰國的大米出口量下降了40%。

英拉是泰國前總理他信·西那瓦的妹妹。2006年泰國發生政變，他信下台，自此流亡海外。

不過西那瓦家族於泰國仍深具影響力，親他信政黨自2001年起的選舉都贏得勝利。