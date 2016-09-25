泰國軍政府要求罰款前總理英拉10億美元
- 2016年 9月 25日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
泰國軍政府要求罰款前總理英拉（Yingluck Shinawatra）10億美元.
泰國軍政府委任的委員會提議這一罰款，稱英拉執政期間的大米補貼計劃給國家造成損失幾十億美元。
有媒體報道稱，10億美元的罰款相當於大米補貼計劃損失金額的約20%。
英拉·西那瓦是泰國首任女總理，於2014年5月被法庭宣判違憲，被迫下台。
據報道，在大米收購計劃中，政府以高於市場一倍的價格從農民手中收購大米。
批評者稱此舉主要出於英拉家族拉攏人心的政治動機。英拉對此表示否認，稱該計劃可以使長期被忽略的東部和北部地區的大量窮苦農民受益。
然而因國際稻米價格大幅下降，同時鄰國大米競爭力加強，泰國大米不再受歡迎，出口量直降。該計劃導致了泰國的大米出口量下降了40%。
英拉是泰國前總理他信·西那瓦的妹妹。2006年泰國發生政變，他信下台，自此流亡海外。
不過西那瓦家族於泰國仍深具影響力，親他信政黨自2001年起的選舉都贏得勝利。