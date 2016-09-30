美投資五千萬美元非洲設無人機基地反恐

圖片版權 Getty Image caption 這個新的無人機基地將設在尼日爾中部的阿加德茲（圖為MQ-9「死神」無人攻擊機資料照片）。

美國將在非洲尼日爾投資五千萬美元，設立一個空軍基地部署反恐無人機。

美國目前已在尼日爾首都尼亞美與法國執行「新月沙丘」行動的打擊伊斯蘭極端組織部隊共享一個空軍基地。

那裏部署有MQ-9「死神」無人攻擊機。

這個新的無人機基地將設在尼日爾中部的阿加德茲。華盛頓從此將具有向利比亞、馬里和尼日利亞等鄰國的伊斯蘭極端武裝發動無人機攻擊的能力。

五角大樓發言人巴爾丹扎證實，美國已同意支付設立一條新跑道，以及與此相關的基礎設施的資金。

該發言人預計，該項目耗資五千萬美元。但據最先報道此事的美國調查新聞網站The Intercept說，預計花費是原來兩倍。

據該網站獲悉的文件顯示，無人機基地計劃是「非洲最重要的美國軍事建設項目」，它將於2017年完工。

美國軍方通常在無法派飛行員執行危險任務時選擇使用無人機，無人機常用於偵察或投放炸彈。