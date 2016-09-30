美投資五千萬美元非洲設無人機基地反恐
- 2016年 9月 30日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
美國將在非洲尼日爾投資五千萬美元，設立一個空軍基地部署反恐無人機。
美國目前已在尼日爾首都尼亞美與法國執行「新月沙丘」行動的打擊伊斯蘭極端組織部隊共享一個空軍基地。
那裏部署有MQ-9「死神」無人攻擊機。
這個新的無人機基地將設在尼日爾中部的阿加德茲。華盛頓從此將具有向利比亞、馬里和尼日利亞等鄰國的伊斯蘭極端武裝發動無人機攻擊的能力。
五角大樓發言人巴爾丹扎證實，美國已同意支付設立一條新跑道，以及與此相關的基礎設施的資金。
該發言人預計，該項目耗資五千萬美元。但據最先報道此事的美國調查新聞網站The Intercept說，預計花費是原來兩倍。
據該網站獲悉的文件顯示，無人機基地計劃是「非洲最重要的美國軍事建設項目」，它將於2017年完工。
美國軍方通常在無法派飛行員執行危險任務時選擇使用無人機，無人機常用於偵察或投放炸彈。