樸瑾惠呼籲朝鮮人投奔韓國「自由懷抱」

圖片版權 EPA Image caption 樸瑾惠說，朝鮮人可以在韓國找到希望，開始新的生活。

韓國總統樸瑾惠在「軍人節」發表講話，罕見地直接呼籲朝鮮人民逃離朝鮮，到韓國開始新的生活。

樸瑾惠說，她了解朝鮮人民每天面對的「可怕現實」。

「我們會保持道路暢通，幫助你們找到希望，開始新的生活，」她說。「請投奔南方的自由懷抱。」

就在兩天前的9月29日，一名朝鮮士兵徒步走過戒備森嚴的南北韓之間的非軍事區，叛逃到韓國。

在慶祝韓國10月1日 「軍人節」的講話中，樸瑾惠說：「自由、民主、人權和福利的普世價值，是你們也應該享有的珍貴權利。」

樸瑾惠還就朝鮮核試驗向平壤當局發出警告，說韓國將採取自衛措施。

圖片版權 AP Image caption 10月1日是韓國的「軍人節」。

朝鮮媒體受到政府的嚴密控制，因此很難估計有多少朝鮮人能夠聽到樸瑾惠總統的呼籲。

韓朝之間的邊界與防禦工事是在1953年朝鮮戰爭結束之後設立的。南北韓之間的非軍事區有4公里寬，當中埋有地雷，兩邊有鐵絲網，有數千名士兵把守。

通過非軍事區叛逃非常罕見。周四的事件是一年多來第一次通過非軍事區的叛逃事件。

去年6月，一名不到20歲的朝鮮新兵在華川的邊境向韓國士兵投誠。

2012年，朝鮮的另一名士兵成功穿過數道監視攝像頭和電網投向韓國，但3名韓國軍官為此被撤職。

韓國稱，自朝鮮戰爭結束以來，共有約30,000人從朝鮮叛逃到韓國，其中大多數人是經中國轉道到韓國的。

他們在抵達韓國後，韓國政府對他們提供一些財政補助，並幫助他們融入當地社會，但是有些人還是抱怨經濟困難和受到歧視。

前不久，剛剛有一名朝鮮少年借在香港參加數學競賽的機會叛逃到韓國。他在韓國領事館中暫住了2個月。