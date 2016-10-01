西班牙南部城市馬拉加爆炸致數十人受傷
- 2016年 10月 1日
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西班牙媒體報道稱，周六（10月1日）發生在南部城市馬拉加的爆炸已經造成數十人受傷，其中四人傷勢嚴重。
報道說，該事件發生在市中心一間叫做La Bohemia 的餐廳，是瓦斯桶爆炸。當地媒體的一則報道說，已經有至少70人受傷。
從現場的照片來看，這間餐廳受到了嚴重的損害，廢墟也散落到街上。
當地媒體報道說，警方已經封鎖了現場。
據悉，這起爆炸發生在一個節日慶祝活動期間。
當地報紙La Opinion de Malaga報道說，這間餐廳的廚師在爆炸前試圖跑出廚房，拉響警報。
這份報紙還報道說，由於受傷人數眾多，因此警車也載著傷者進醫院。