俄羅斯轟炸機進入歐洲多國領空連遭攔截

圖片版權 FRENCH MINISTRY OF DEFENCE Image caption 圖-160戰略轟炸機（Tu-160）是俄羅斯的變後掠翼重型超音速戰略轟炸機。在俄空軍中的主要任務是戰略核打擊。

兩架俄羅斯圖－160轟炸機日前進入歐洲多國領空，受到北約成員國戰機攔截和跟蹤。

法國國防部公報說，22日9時許，挪威首先發現兩架俄羅斯圖－160轟炸機進入其領空，挪威空軍派出兩架F－16戰鬥機攔截並護送至蘇格蘭北部海域。

隨後，英國皇家空軍的兩架「颱風」戰鬥機「接力」，將其攔截並跟蹤至愛爾蘭西部。

法國空軍派出4架「陣風」戰鬥機在大西洋海域進行攔截伴飛，最終由西班牙空軍的F－18戰鬥機跟蹤伴飛至大西洋西部。

俄國防部9月27日說，俄轟炸機22日在大西洋東北某海域執行正常巡邏任務時，受到多架北約戰鬥機跟蹤。

法國國防部說，此次行動是在北約南北兩個指揮中心和法國空中行動中心的配合協調下進行的，表明歐洲各國空軍能夠緊密配合，有能力保護其領空。

圖片版權 RIA Novosti

圖-160戰略轟炸機（Tu-160）是俄羅斯的變後掠翼重型超音速戰略轟炸機。在俄空軍中的主要任務是戰略核打擊。

北約對其的代號為「海盜旗」（Blackjack）。1981年12月18日首次試飛。前蘇聯實際生產35架，現約有16架在俄羅斯空軍服役。