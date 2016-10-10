美兩學者研究「契約理論」獲諾貝爾經濟學獎

圖片版權 JONATHAN NACKSTRAND Image caption 美國經濟學家哈特與芬蘭經濟學家霍爾姆斯特羅姆獲得本年度諾貝爾經濟學獎。

英國出生的美國經濟學家哈特和芬蘭經濟學家霍爾姆斯特羅姆由於在「契約理論」研究方面的貢獻，被授予本年度諾貝爾經濟學獎。

評委稱他們的研究為諸如在破產立法和政治制度等等領域的政策奠定了「遠見卓識的基礎」。

這兩位經濟學家將分享800萬瑞典克朗(大約744652英鎊)的獎金。

獲獎者之一的美國經濟學家哈特說，他凌晨四點四十聽到這個消息後的第一個反應，就是擁抱他的妻子並叫醒了他的小兒子。

另一位獲獎者霍爾姆斯特羅姆說，他感覺「很幸運」、「很感激」。

瑞典皇家科學學會說，這兩位經濟學家的研究「對理解當代社會的契約和制度極其寶貴」。

該學會還稱他們的研究將有助於識別「契約設計中潛在的隱患」。

雖然這兩名經濟學家分別開展研究，但他們創建了幫助在公共機構裏的員工是否應該享受固定工資、還是帶有激勵機制的薪金的工具。這個工具還能幫助決定提供公共服務的機構是應該公有、還有私有的問題。

芬蘭經濟學家霍爾姆斯特羅姆更是在契約如何對大企業行為產生激勵影響方面廣為熟知。

圖片版權 JUSSI NUKARI Image caption 芬蘭經濟學家霍爾姆斯特羅姆拒絕評論是否當今高管拿錢太多。

這位曾經出任諾基亞董事會董事的經濟學家拒絕評論當今高管收入是否超高，但評論說：「我個人的意見是，當今大企業高管的雇佣合約太過於複雜了。」

競爭激烈

67歲的芬蘭經濟學家霍爾姆斯特羅姆現在是美國麻省理工學院經濟管理學的教授；而1948年出生的哈特目前是美國哈佛大學的經濟學教授。

此前外界一直預期世界銀行新首席經濟學家羅默將奪取本年度諾貝爾經濟學獎，但最終這項大獎由他們兩人分享。

在此期間，羅默教授所在的紐約大學斯特恩商學院上周四竟然誤發新聞通稿稱，羅默獲得了本年度的諾貝爾獎。

那份新聞通稿隨即被撤下。該校解釋說，那只是為了預先做好凖備。

競爭本年度諾貝爾經濟學獎的其他候選人還包括前國際貨幣基金組織首席經濟學家布蘭加德、斯坦福大學胡佛學院的研究員拉澤爾。

美國優勢

1968年設立的諾貝爾經濟學獎是唯一一個該獎創始人阿爾弗雷德-諾貝爾提議設立的獎項。

到目前為止，這個獎項絕大多數都被美國經濟學家獲得。在總共76位獲獎者中，有55位是美國人、或者是擁有雙重國籍的美國人。

去年，蘇格蘭出生的經濟學家迪頓因為在利用數據調查收入不均和指導經濟政策，被授予當年的諾貝爾經濟學獎。

經濟學獎的揭曉是今年諾貝爾獎宣佈的第五個獎項。諾貝爾文學獎將在周四揭曉。