加萊難民營兒童將在「數日」內抵達英國

圖片版權 epa Image caption 法國當局上月宣佈徹底拆除「叢林」難民營

英法兩國官員開始為逗留在法國北部加萊港附近「叢林」難民營的兒童登記之際，慈善機構質疑政府沒有具體安置計劃。

這些在難民營沒有親屬的兒童希望能夠到英國投奔親人。

BBC得到的消息說，一批加萊來自難民營的兒童將在數日內抵達英國。

英格蘭兒童事務專員此前曾表示，將接受「叢林」難民營中來自敘利亞、阿富汗等國的約300名兒童。

法國當局此前宣稱，將在今年年底前徹底拆除這一難民營。

「叢林」難民營位於加萊港，接近全長30餘英里的英法海底隧道。

很多法國北部的難民試圖藏在前往港口或海底隧道的卡車中潛入英國。

法國總統奧朗德決定拆除難民營，並將難民分散到全法各地的接待中心。

援助組織對此表示擔憂—難民營一旦關閉，兒童可能在獲得安置之前失蹤。

圖片版權 Getty Image caption 「加萊長城」的建設已經開始展開

在加萊展開工作的英國內政部官員首先關照沒有成年人陪護的兒童。依照歐盟法律，這些兒童有權來到英國投奔親屬。

而那些沒有家人在英國的難民營兒童將另外接受註冊。

按歐洲法律，一個人必須在安全抵達的第一個國家提出難民申請，但是如果申請者是兒童且在其它國家有親屬，他們的申請能夠被轉到另一個國家。

英國法律也要求政府將接受並安置滯留歐洲且無成人陪護的兒童。

英國內政大臣魯德曾表示，政府正快速行動，且她想在法國方面拆除難民營之前將盡可能多的兒童接到英國。

儘管如此，與當局合作的慈善機構「安全通道」認為，儘管英法雙方都在處理此事上有所努力，政府尚未拿出轉移難民兒童的具體行動方案。

前不久，英國計劃在加萊的主要通道兩側修建混凝土圍牆的工程正式開建，以防止難民和非法移民通過海底隧道偷渡入境。

這堵被媒體稱為「加萊長城」的圍牆預計高4米、長1公里，耗資約190萬英鎊，是英法在今年3月達成的一項花費1700萬英鎊的安全協議的一部分。

英國政府表示，這筆錢是用於安全措施的，但如何支配這筆錢則取決於法國。