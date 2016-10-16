敘利亞衝突：叛軍「拿下」IS大本營達比克

圖片版權 AFP Image caption 叛軍指揮官奧斯曼對路透社說，叛軍還同時拿下了鄰近的索蘭鎮。

得到土耳其支持的一支敘利亞反叛武裝組織和觀察人士稱，叛軍已經在周日（10月16日）拿下了極端組織「伊斯蘭國」（IS）的大本營達比克。

總部設在英國的敘利亞人權觀察稱，叛軍是在「IS成員撤退」後拿下達比克的。

這一敘利亞北部小鎮對IS來說有著重要的象徵意義，因為它時常出現在IS關於一個世界末日戰爭預言的宣傳材料裏。

叛軍指揮官奧斯曼對路透社說，叛軍還同時拿下了鄰近的索蘭鎮。

敘利亞人權觀察組織說，為了抵抗敘利亞叛軍，IS派出了1200名士兵進行抗擊。不過，叛軍說，這點勢力微不足道，叛軍方面有大約2000士兵。

據悉，IS目前已經撤離至南部。

周日，美國國務卿克里正與法國與德國的外長舉行會談，試圖讓敘利亞停火。

不過，俄國媒體此前援引克里說，他對會談不抱特別希望。法新社引述不具名消息來源稱，以往的經驗令人對這次談判也有較大疑慮。

美俄雙邊談判沒有取得實質成果。上個月雙方談成的停火持續了短短幾天即告破裂。