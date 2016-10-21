研究：女司機比男司機更易「路怒」

圖片版權 Getty Image caption 調查顯示女司機比男司機在開車時更容易發火。

一份新的研究顯示，女司機比男司機在開車時更容易發怒。

這份調查是由現代汽車公司針對1000名英國駕車人士做出的。調查人員使用了攝像頭跟蹤其中的450人。

研究人員對受調查者使用「感應測試」，以測出在開車期間聽覺、視覺、嗅覺、味覺和觸覺的感應如何影響情緒。

有關的結果被輸入特殊的軟件當中，讓每個受訪者有自己特徵的「駕車情緒測試」分數。

最終的調查結果顯示，女性司機在駕車時比男性的發怒率高出12%。

調查人員稱，女性有一種潛意識的「早期警告系統」，這要追溯到女性祖先對危脅產生的預警意識。

另外該調查還發現人們喜歡駕車的主要原因是這種自由度能夠給他們可動性以及獨立性。

54%的英國人在駕車時能讓他們感到快樂的事情是唱歌。

對於什麼讓人在駕車時感到快樂這個問題，84%的受訪者說「空空如也的道路」，78%的人表示「在鄉間開車」，69%的人表示「在海邊開車」。

這份調查與之前的報告結果相反。之前曾有報告稱「路怒」（Road Rage）在男司機中體現最強。