安倍檢閱日本陸上自衛隊：安保環境劇變
- 2016年 10月 23日
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日本首相安倍晉三周三（10月23日）在檢閱日本陸上自衛隊時表示，今年朝鮮核試驗和發射導彈，日本周邊安保環境發生劇烈改變。
日本陸上自衛隊周三在其位於東京近郊的駐地舉行檢閱儀式。
約4000名兵員、280輛坦克、裝甲車等軍車，以及大約50架軍用飛機參加了當天的閱兵活動。
首相安倍晉三在現場講話中表示今年朝鮮核試驗和發射導彈，日本周邊安保環境發生劇烈改變。
「但是日本和美國彼此幫助，日美同盟比以往任何時候都強。」
他向自衛隊喊話：希望你們作為和平的守護神，打造精良強勁的自衛隊。
安倍在講話並未提及日本與中國在尖閣諸島（中國稱釣魚島）的主權之爭，也未提及近來中國增加在釣魚島附近水域的活動。