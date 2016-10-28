北約秘書長：不想看到冷戰再次爆發

圖片版權 AFP Image caption 斯托爾滕貝格：北約並不把俄國看成是個威脅

北約秘書長延斯•斯托爾滕貝格接受BBC採訪時說，北約不想與俄國對抗，也不想看到再次爆發冷戰。

他說，北約在東歐增加部署4000名士兵的計劃是為了防止而不是挑起衝突。

他說，儘管目前出現緊張，北約並不把俄國看成是個威脅。

西方和俄國的關係現在降到自冷戰以來最低點。

俄國2014年併吞烏克蘭克里米亞，美國和歐盟立即對俄國實施制裁。

敘利亞戰爭也是關係緊張的原因，西方大國指責俄國為支持敘利亞政府而轟炸反對派佔據的地區，犯下了戰爭罪。

俄國總統普京否認這些指控，他說俄國對歐洲有軍事野心的說法是「無稽之談」。

由多國軍隊組成的北約軍隊明年初將部署在波蘭，愛沙尼亞，立陶宛和拉脫維亞。

他們將由美國，英國，加拿大和德國領導。

但是斯托爾滕貝格在布魯塞爾北約一次會議中接受採訪時說，北約將繼續爭取與俄國建立合作和建設關係，而不是與其對抗。

他說，雖然北約沒有看到俄國會立即構成威脅，但是就俄國在烏克蘭的行動以及他所稱的俄國使用核威脅言辭恫嚇歐洲國家，北約要做出反應。」

北約說，他們認為俄國在其西部邊界附近駐扎了33萬軍隊。

本周早些時候，俄國戰艦想在西班牙一個港口靠岸，但是由於北約盟國擔心這些戰艦將被用來轟炸敘利亞平民，靠岸計劃被迫取消。