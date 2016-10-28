俄總統普京否認干預美國總統大選

圖片版權 AP Image caption 俄羅斯總統普京否認干預美國總統大選。他質問說，「難道有人真的以為俄羅斯可以影響美國人民的選擇嗎？美國難道是香蕉共和國嗎？」

俄羅斯總統普京否認干預美國總統大選，抨擊美國指控俄國干預美國大選的說法是一派胡言，並堅稱莫斯科對誰將入主白宮沒有「偏好」。

BBC駐莫斯科記者雷恩斯福德（Sarah Rainsford）說，在俄美關係陷入新的低潮之際，普京表示凖備與任何一位美國新總統討論任何問題。

俄羅斯被指支持美國共和黨總統候選人唐納德·特朗普，而非民主黨總統候選人希拉里·克林頓。特朗普此前曾對普京表示讚賞，並呼籲美國改善與俄羅斯的關係。

普京在俄羅斯南部索契與一批外交政策專家會見時表示，華盛頓指控莫斯科干預美國大選的說法是「歇斯底里」，或「神話」，要不就是一個笑話。

普京質問說，難道美國是「香蕉共和國」？這可能嗎？

他說：「難道有人真的以為俄羅斯可以影響美國人民的選擇嗎？美國難道是香蕉共和國嗎？美國是一個強國。如果我錯了話，請更正我。」

華盛頓上周正式指控莫斯科試圖「干預」美國2016年大選，稱俄羅斯對美國機構發動黑客網絡攻擊，並公布了一些旨在抹黑民主黨競選活動的電子郵件。但莫斯科多次對此予以否認。

普京駁斥說，俄羅斯對誰入主白宮根本沒有偏好。他還表示，特朗普的表現更像是一個「正常人」，因為他厭倦了見到美國幾十年來的由精英掌權的狀況。

普京說，美國這樣做不過是為了轉移美國選民對國內問題的關注。他說，「轉移選民的注意力更容易做，比如將選民的注意力轉移到所謂的俄羅斯黑客、間諜、特工或俄國影響力上」。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普此前曾呼籲美國改善與俄國的關係。

他指出，美國聲稱莫斯科干預美國大選的說法不過是「一種政治鬥爭方式，一種在美國大選前操縱公眾輿論的方法」。

普京還表示，任何呼籲美國與俄羅斯恢復「關係正常化」的提議都會受到歡迎。而特朗普此前曾呼籲美國改善與俄國的關係。

俄羅斯總統普京還譴責西方編造俄羅斯軍力威脅的「神話」，以便為加大軍費開支以及擴大北約在俄國的鄰國駐軍找理由。

他表示，「俄羅斯沒有計劃攻擊任何人」。俄羅斯是一個負責任的核大國，而核武器只是作為威懾。他補充說，如果將核武用於侵略，這就意味著文明的毀滅。