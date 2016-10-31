意大利發生強烈地震15000人無家可歸

圖片版權 AP Image caption 受災民眾被暫時安置在帳篷或改造的體育館內。

意大利國民救助機構發佈數據說，自上世紀80年代以來最大規模的地震已導致至少15000人無家可歸。

儘管沒人在周日的地震中喪生，但那場地震造成20人受傷，並且諾恰爾本地和附近地區遭到嚴重破壞。

這個位於意大利中部的地區在8月份曾爆發6.6級地震，造成大約300人喪生。

據信意大利總理倫齊將召開內閣會議，商討如何緊急救災重建。

倫齊說，地震讓意大利的靈魂都心神不安。

他補充說，最近強烈地震沒有造成人員死亡，令他「極度寬慰」。

此次地震發生在周日上午。地震摧毀建築，並使這個位於意大利中部山區的多個鎮子和村落裏的建築結構遭到毀壞。

圖片版權 Getty Images Image caption 地震導致當地路面出現巨大裂痕。

目前很多受災民眾住在親戚或朋友家，但意大利國民救助機構表示，他們正在向這15000人提供救助，其中有10000人可以住在帳篷、或臨時改造的體育館內。據報有數千受災民眾晚上在私家車內或蓋著帆布過夜。

亞得裏亞海岸沿線的酒店目前收留了大約4000受災民眾。

意大利首都羅馬在此次地震中有明顯震感，而羅馬距離靠近諾恰爾這個歷史小鎮的震中還有100公里。

此次地震導致羅馬市內的地鐵周日停運，20世紀早期修建的龐蒂瑪茲尼大橋由於出現裂縫而臨時關閉。四座羅馬教宗教堂之一的聖保羅大教堂的正面頂部，也能用肉眼明顯看到裂縫。

圖片版權 EPA Image caption 很多當地建築在地震中遭受滅頂之災。

在遭受地震的諾恰爾地區，當地民眾寧願申請住帳篷，也不願意搬出這座鎮子，還有的民眾選擇繼續住在家裏。

和自己八歲女兒目前暫住在一部廂式貨車裏的當地居民伯爾德里尼說：「你問我是不是願意繼續留在這兒？這裏現在已經沒有學校、沒有教堂、甚至沒有警察局了。這兒什麼都沒有了。」

當地中世紀修建的聖本篤教堂連同這座古老小鎮的很多歷史建築，都被這次地震摧毀了。

圖片版權 EPA Image caption 羅馬的聖保羅大教堂也能看到出現裂痕。

圖片版權 Reuters Image caption 發生地震的諾恰爾地區的很多歷史建築變成瓦礫。

在接受8月份地震的教訓後，意大利曾於上周對中部地區的危房進行了人員疏散，或許也減小了此次地震帶來的人員傷亡。

意大利官員說，他們在周日從特倫蒂諾小鎮的瓦礫裏救出了3名倖存者。

美國地震監測機構監測到的此次意大利地震的6.6震級，遠高於8月份、和上周兩次的5.5級和6.1級。

意大利中部近年來成為地震高發地區。