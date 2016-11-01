解謎：牛津小村緣何突現大量中國遊客

圖片版權 Janis Harwood Image caption 中國遊客在英國住家的前花園拍照

位於倫敦西北方數十公里，英國牛津郡的一個名不見經傳的小村莊近來開始成為無數中國遊客的必遊之地，搞得當地人真的有些丈二和尚摸不著頭腦。

這其中的奧妙究竟在哪裏？

據信，中國遊客早在今年夏天七月份左右就開始出現在這裏。

BBC記者經過調查發現，原來這些中國遊人「慕名」來到這個名叫吉德靈頓（Kidlington）的小村子，竟然是為尋找「真正的英國」感覺。

據悉，這些中國遊客通常乘坐大旅遊巴士抵達這裏；下車之後就開始拍照，當地居民的花園前、房門外無處不留下他們的身影，甚至連當地的停車場也成了拍照的景點。

BBC記者發現，中國遊客來這裏是因為這裏環境靜謐，有美麗的英式民居和花園等。

記者為弄清真相，還特意做了一些問卷調查，發給當地住戶，讓他們在見到中國遊客時把問卷調查發給帶隊導遊，以解開這個謎。

解開謎團

圖片版權 Russell Griffin Image caption 當地一名居民說，中國遊客之所以蜂擁而至還可能與這裏與比斯特購物村臨近有關。

根據一些帶團導遊的話說，中國遊客認為到這裏可以看到中國沒有的東西，他們認為這裏有英國的感覺。

他們還表示，這裏的景物和周邊環境有返璞歸真感。他們喜歡這裏的花園和洋房。

不過，有點讓人哭笑不得的是，不少中國遊客在照相時，多數喜歡選擇現代化的房子，而並不是當地古老的小教堂以及更加傳統的幹蘆葦屋頂的茅屋小房。

據說，此前還有遊客傳言，這個小村與神探福爾摩斯頗有淵源，只不過那可完全是誤傳。

當然，當地一名居民也指出，中國遊客之所以蜂擁而至，還可能與這個小村落與比斯特購物村相去不遠也不無關係。