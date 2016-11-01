美國大選：特朗普希望找到被刪除的希拉里電郵

圖片版權 AFP Image caption 特朗普說，他希望這位民主黨總統候選人被刪除的33,000封電郵現在終於可以被找到。

美國共和黨總統候選人特朗普表示，他相信美國聯邦調查局可能已發現希拉里·克林頓「電郵門」事件被刪除的郵件。

特朗普在密執安州舉行的競選集會上說，他希望這位民主黨總統候選人被刪除的33,000封電郵現在終於可以被找到。

美國聯邦調查局正在調查與希拉里私人電子郵件伺服器相關的新電子郵件。

希拉里後來在競選活動中聲稱她沒有隱藏任何東西。

外界在2015年3月獲悉，希拉里2009至2013年擔任美國國務卿期間曾設立私人電子郵件伺服器處理公務，違反了聯邦法律。

希拉里的律師通過梳理私人電郵伺服器，向國務院提供了30,000封與工作相關的電子郵件。

圖片版權 AP Image caption 希拉里在俄亥俄州的競選集會上表示，她沒有隱藏任何東西。

但希拉里的競選團隊刪除了另外的33,000封電子郵件，聲稱這些被刪除的電郵是私人性質的電郵。

美國聯邦調查局局長科米在7月表示，聯邦調查局沒有找到前國務卿希拉里故意違反處理機密信息法律的明顯證據，但希拉里在處理某些非常敏感和高度機密的信息時「非常不小心」。

科米星期五對美國國會表示，聯邦調查局新近掌握的一部分郵件或許與此前對希拉里使用私人服務器的「郵件門」調查相關。聯邦調查局已重啟對希拉里「郵件門」的調查。

美國當局在屬於希拉里幕僚胡瑪·阿貝丁、及她的丈夫、前聯邦眾議員安東尼·韋納的手提電腦內發現了這些電子郵件。韋納因為涉嫌向一名未成年少女發送性短信而受到聯邦調查局的另外一起調查。

美國聯邦調查局據報已獲搜索電子郵件的搜查令，對屬於希拉里高層幕僚阿貝丁的電郵進行搜查。此前聯邦調查局只有權搜索韋納和未成年少女通信用的手提電腦。

據報道，手提電腦上有多達650,000封電子郵件可搜索，但不清楚發送者和收件者以及電子郵件的內容。

圖片版權 AFP Image caption 科米星期五對美國國會表示，聯邦調查局新近掌握的一部分郵件或許與此前對希拉里使用私人服務器的「郵件門」調查相關。

特朗普表示，這就是主要的郵件，「我認為你們會發現被刪除的33,000封電子郵件」。他說，「謝謝你，胡瑪，謝謝你，胡瑪。幹得好，胡瑪。謝謝你，韋納。」

但希拉里在俄亥俄州的競選集會上表示，歡迎美國聯邦調查局對其助手阿貝丁的電子郵件進行檢查。

她說：「他們應當看看這些電郵，我肯定他們會得出與去年同樣的結論：沒有任何證據」。

憤怒的民主黨人要求美國聯邦調查局局長科米盡快公開有關新發現的電郵內容。美國白宮則說，不會批評聯邦調查局的決定，也不會為其辯護。