美國大選：希拉里和特朗普舉行最後競選集會

圖片版權 AFP GETTY Image caption 早些時候對佛羅里達州的支持者說，他並非一名「政客」，支持者是其「唯一的特殊利益」群體。

在美國大選投票前一天，美國民主黨總統候選人希拉里·克林頓和共和黨總統候選人唐納德·特朗普為拉票在美國多州展開最後的競選活動。

希拉里和特朗普分別在北卡羅來納、賓夕法尼亞和密歇根等多個關鍵州舉行了競選集會。

希拉里敦促選民支持一個「充滿希望、具有包容和寬容之心的美國」；而特朗普對支持者表示，他們「有很大機會能擊敗腐敗的體制」。

最新民調顯示，民主黨總統候選人希拉里比共和黨總統候選人特朗普領先四個百分點。

到目前為止，至少已有4490萬創記錄的美國選民已通過郵寄或親身前往投票站投票。

有跡象顯示西班牙裔選民的投票率較高，據悉他們大多支持希拉里。

競選期間，兩位候選人相繼陷入一系列醜聞，並在競選活動中展開罵戰。

在賓夕法尼亞舉行的競選集會上，包括搖滾明星布魯斯·斯普林斯汀（Bruce Springsteen）和喬恩·邦·喬維（Jon Bon Jovi）等人也前來為希拉里站台。

圖片版權 Getty Image caption 希拉里在接受電台節目採訪時說，如果她贏得大選，她將致電特朗普，並希望特朗普發揮其「建設性作用」，把美國團結起來。

希拉里競選活動的最後一站是北卡羅來納州的羅利（Raleigh），嘎嘎小姐（Lady Gaga）也將為其助選。

早些時候，希拉里在接受電台節目採訪時說，如果她贏得大選，她將致電特朗普，並希望特朗普發揮其「建設性作用」，把美國團結起來。

在北卡羅來納州的斯克蘭頓（Scranton），特朗普堅稱其競選活動正如火如荼進行。

特朗普競選活動的最後一站是密歇根州的大急流城（Grand Rapids）。他早些時候對佛羅里達州的支持者說，他並非一名「政客」，支持者是其「唯一的特殊利益」群體。

圖片版權 Getty Image caption 最新民調顯示，民主黨總統候選人希拉里比共和黨總統候選人特朗普領先四個百分點。

特朗普形容說，希拉里是「尋求總統寶座的最腐敗的人」，他指的是美國聯邦調查局對希拉里在2009至2013年擔任國務卿期間使用私人電子郵件服務器的調查。

聯邦調查局在星期日表示，希拉里助手發送的新發現的電子郵件沒有發現有犯罪證據，希拉里的競選活動因此為之一振。